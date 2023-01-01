Сила сожалений. Как взгляд в прошлое двигает нас в будущее. Дэниел Пинк. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Ошибки, неверные решения и досадное бездействие в ответ на шанс, предложенный судьбой, — с кем не случалось таких неприятностей? Сожаления о том, что мы сделали или не сделали, могут отравлять жизнь много лет. Но они же могут стать инструментом нашего прогресса, указателями зоны ближайшего раз�вития, полезной пищей для размышлений. Как разобраться в своих и чужих сожалениях, как научиться извлекать пользу из ошибок прошлого и что делать, если времени на исправление осталось совсем мало? Дэниел Пинк отвечает на эти вопросы и делится простыми и доступными техниками управления сожалениями, которые можно применять для себя и для окружающих.



Сила сожалений слушать на видеосервисе Wink.