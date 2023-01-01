Сила сильных. Рассказы. Джек Лондон
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Сила сильных. Рассказы. Джек Лондон

Сила сильных. Рассказы. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Классика275 мин0+
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Сюжет

В рассказах Джека Лондона из авторского сборника «СИЛА СИЛЬНЫХ» [1914] – острые ситуации и захватывающие приключения, цельные характеры героев – бунтарей и скитальцев, но главное – внутренние противоречия в судьбе сильных личностей и вечная борьба человека с самим собой…

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