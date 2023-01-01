Сила шаманов. Боевая и лечебная магия индейцев Дикого Запада. Юрий Стукалин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Новая книга от автора бестселлера «Военное дело индейцев Дикого Запада». Первая энциклопедия индейских верований и обрядов. Всe о шаманских практиках коренного населения Северной Америки, о боевой и лечебной магии, как белой, так и темной, о невероятных способностях и грозных проявлениях Силы, о проводниках из мира людей в мир духов и традициях употребления психоактивных веществ, открывающих «врата сновидений». Это не литературная мистификация вроде сочинений пресловутого Карлоса Кастанеды, который спекулировал на тяге несведущей публики к загадочному и «потустороннему», но, по отзывам самих индейцев, его книги «имеют больше общего с „путешествиями“ после приема ЛСД, чем с подлинной индейской культурой», – это профессиональное исследование, основанное на новейших открытиях историков, этнологов и антропологов. Знаете ли вы, что индейские шаманы умели исцелять тяжелейшие раны и болезни – рак, туберкулез, бешенство, гангрену – задолго до европейских медиков, успешно боролись с цингой, когда белые врачи еще приписывали ее «влиянию дурного воздуха», а многие американские офицеры предпочитали лечиться не у армейских хирургов, а у «дикарей»-целителей? Что вам известно о темной стороне шаманства – колдунах, оборотнях, подавлении воли на расстоянии и убийствах с помощью ритуальных заклятий, – о симптомах, указывающих на воздействие колдовства, и методах защиты ...Слушайте книгу.



Сила шаманов слушать на видеосервисе Wink.