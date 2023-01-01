Сила разума. Как использовать на 100% по методу Дж. Мерфи. Юджин Фостер (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Можно ли на самом деле подчинить себе судьбу? Как привлечь в свою жизнь успех и материальное процветание? Джозеф Мерфи, основоположник философии аффирмативного мышления и известный автор книг о силе самовнушения, предлагает свои ответы на эти животрепещущие вопросы. Он убежден в том, что в человеческом разуме заложена колоссальная магическая сила, применив которую, человек может стать полноценным творцом своей жизни и привлечь в нее безграничные возможности. Данная аудиокнига простыми словами расскажет о том, как научиться управлять своим разумом с целью обретения материальных и духовных благ. Вы также узнаете о том, как: • вывести свои желания из мыслей в физическую реальность; • контролировать свои эмоциональные реакции; • развить мышление успешного и состоятельного человека; • использовать позитивное мышление на практике. Начните использовать силу своего разума уже сейчас и станьте на один шаг ближе к осуществлению своей мечты!



Сила разума слушать на видеосервисе Wink.