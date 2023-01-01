Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели. Джо Диспенза (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Научный подход к изменению жизни Мировой бестселлер – продано 4 000 000 экземпляров! Результаты многочисленных опытов и экспериментов показали удивительную закономерность – клетки мозга не отличают реальные физические переживания от воображаемых – происходящих у нас в мыслях. Эта книга изменит ваше представление о том, как «работает» ваш мозг и вселенная. Доктор Диспенза – профессор нейрохимии и нейробиологии, руководитель клиники интегрированной медицины. Автор мировых бестселлеров по развитию мозга. Джо Диспенза выступает с мастер-классами в 26 странах на 5 континентах. Он обучил тысячи людей, как перенастроить свой мозг и тело, чтобы улучшить здоровье и жизнь. Диспенза – первый автор, которому удалось понятно, доступно и на научном языке объяснить работу подсознания.



Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели слушать на видеосервисе Wink.