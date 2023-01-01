Сила личности. Как влиять на людей и события. Роб Янг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Каждый из нас уникален. Мы обладаем индивидуальными качествами и характеристиками, которые можем использовать для продвижения вперед. Главное – знать, что у нас получается лучше всего и как использовать свои преимущества. Эта книга поможет читателю выявить свои преимущества и недостатки и �подскажет, как использовать возможности, которые позволят ему проявить собственные таланты и добиться максимального успеха. Книга предназначена для широкого круга читателей.



Сила личности слушать на видеосервисе Wink.