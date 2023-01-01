Сила крови. Елизавета Соболянская
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Сила крови. Елизавета Соболянская

Сила крови. Елизавета Соболянская (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези408 мин18+

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Сюжет

Вампиры и люди живут рядом. Любой пьющий кровь может заглянуть в бар и купить порцию крови. Те, у кого есть деньги и власть, идут в дорогой ресторан, пить не столько кровь, сколько эмоции. Карина работает в таком ресторане, чтобы оплатить учебу. Работа не трудная, но не слишком приятная, особенно если один вампир теряет голову, а другой просто крадет тебя из твоей жизни.

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Фэнтези

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