Сила интуиции. Как использовать шестое чувство для принятия верных решений на работе. Гэри Клайн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

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«Интуиция — это поразительное чутье, которое подсказывает руководителю, что он прав, независимо от того, прав он или нет», — заметил неизвестный остряк, должно быть, натерпевшийся от своего начальника.

Хорошие руководители относятся к интуиции иначе. Они знают, что озарения могут стоить дорого, причем во всех смыслах. Но как заставить свою и чужую интуицию выгодно работать на бизнес? Как подружить ее с рациональным мышлением? И что она вообще такое?

Психолог Гэри Клайн на протяжении многих лет консультирует компании по всему миру, обучая лидеров и их подчиненных управлению интуитивным мышлением. Никакой мистики, говорит Клайн: не нужно ни превозносить шестое чувство, ни пренебрегать им. Это один из инструментов мышления, и важно уметь с ним обращаться.



Сила интуиции слушать на видеосервисе Wink.