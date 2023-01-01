Сила интуиции. Как использовать шестое чувство для принятия верных решений на работе. Гэри Клайн. Ключевые идеи книги
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Аудиокниги
Сила интуиции. Как использовать шестое чувство для принятия верных решений на работе. Гэри Клайн. Ключевые идеи книги

Сила интуиции. Как использовать шестое чувство для принятия верных решений на работе. Гэри Клайн. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Саморазвитие42 мин16+

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О книге

Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.

«Интуиция — это поразительное чутье, которое подсказывает руководителю, что он прав, независимо от того, прав он или нет», — заметил неизвестный остряк, должно быть, натерпевшийся от своего начальника.
Хорошие руководители относятся к интуиции иначе. Они знают, что озарения могут стоить дорого, причем во всех смыслах. Но как заставить свою и чужую интуицию выгодно работать на бизнес? Как подружить ее с рациональным мышлением? И что она вообще такое?
Психолог Гэри Клайн на протяжении многих лет консультирует компании по всему миру, обучая лидеров и их подчиненных управлению интуитивным мышлением. Никакой мистики, говорит Клайн: не нужно ни превозносить шестое чувство, ни пренебрегать им. Это один из инструментов мышления, и важно уметь с ним обращаться.

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Жанр
Саморазвитие, Нон-фикшн, Психология
Время
42 мин / 00:42

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