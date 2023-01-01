Сила Интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу. Сильвия Лекен (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Уникальная аудиокнига от самого известного в мире эксперта по экстраверсии и интроверсии Сильвии Лeкен. Как интроверту стать успешным в мире экстравертов? Когда планерки кажутся сущим адом, когда дискуссии с коллегами вгоняют в ступор, а корпоративы лишают сил? Сильвия Лeкен, один из самых известных в мире экспертов по экстраверсии и интроверсии, предлагает набор простых техник, которые не только позволяют сделать пребывание среди людей комфортным, но и помогают превратить странности интровертированного характера в инструменты для достижения успеха. В этой аудиокниге вы услышите: • 10 преимуществ и 10 слабостей интровертов • 6 правил толпы, которые помогают справиться со стрессом из-за большого количества людей • 5 рекомендаций по воспитанию ребенка-интроверта • 1 тест для определения, кто вы – интроверт или экстраверт.



Сила Интровертов слушать на видеосервисе Wink.