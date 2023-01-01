Сила Интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу. Сильвия Лекен
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Сила Интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу. Сильвия Лекен

Сила Интровертов. Как использовать свои странности на пользу делу. Сильвия Лекен (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология449 мин12+

Сюжет

Уникальная аудиокнига от самого известного в мире эксперта по экстраверсии и интроверсии Сильвии Лeкен. Как интроверту стать успешным в мире экстравертов? Когда планерки кажутся сущим адом, когда дискуссии с коллегами вгоняют в ступор, а корпоративы лишают сил? Сильвия Лeкен, один из самых известных в мире экспертов по экстраверсии и интроверсии, предлагает набор простых техник, которые не только позволяют сделать пребывание среди людей комфортным, но и помогают превратить странности интровертированного характера в инструменты для достижения успеха. В этой аудиокниге вы услышите: • 10 преимуществ и 10 слабостей интровертов • 6 правил толпы, которые помогают справиться со стрессом из-за большого количества людей • 5 рекомендаций по воспитанию ребенка-интроверта • 1 тест для определения, кто вы – интроверт или экстраверт.

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