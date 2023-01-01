Сигнал и шум. Почему одни прогнозы сбываются, а другие — нет. Нейт Сильвер. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Почему прогнозы погоды, как правило, сбываются, а прогнозы землетрясений нет? Стоит ли доверять прогнозам роста (или падения) экономики или прогнозам изменения климата? Не умаляя ценности научных достижений и усилий специалистов, занятых прогнозированием в разных областях жизни, Нейт Сильвер рассказывает об объективных сложностях составления надежных прогнозов. По его мнению, чем в большей степени ученые признают непредсказуемость будущего, тем более точными становятся их прогнозы. Оценивая тот или иной прогноз на будущее, особенно в политической или экономической жизни, Нейт Сильвер предлагает разбираться в мотивации того или иного прогноза, подразумевая, что его автор не всегда может быть нацелен на поиск истины.



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