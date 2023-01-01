Сиерра-Морена. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Вцветущей Андалузии– там, гдешумят гордые пальмы, гдеблагоухают миртовые рощи, гдевеличественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, гдевозвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена,– тамувидел я прекрасную, когда она вунынии, вгорести стояла подле Алонзова памятника, опершись нанего лилейною рукою своею; лучутреннего солнца позлащал белую урну ивозвышал трогательные прелести нежной Эльвиры; еерусые волосы, рассыпаясь поплечам, падали начерный мрамор…»



Сиерра-Морена слушать на видеосервисе Wink.