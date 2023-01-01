Сиерра-Морена. Николай Карамзин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«В цветущей Андалузии – там, где шумят гордые пальмы, где благоухают миртовые рощи, где величественный Гвадальквивир катит медленно свои воды, где возвышается розмарином увенчанная Сиерра-Морена, – там увидел я прекрасную, когда она в унынии, в горести стояла подле Алонзова памятника, оперши�сь на него лилейною рукою своею луч утреннего солнца позлащал белую урну и возвышал трогательные прелести нежной Эльвиры ее русые волосы, рассыпаясь по плечам, падали на черный мрамор…»



Сиерра-Морена слушать на видеосервисе Wink.