Сиделка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Три месяца назад мать отправила 18-летнюю Люсю Глухову из сибирской деревни в город к двоюродной тетке, сломавшей шейку бедра. Она сказала, что Елизавета Александровна Пискунова, не доверяющая соцработникам, обещала взамен за уход завещать Люсе свою квартиру. Люся была полна надежд на шикарную городскую жизнь, которую до этого видела только по телевизору. Но тетка придиралась к Люсе по любому мельчайшему поводу, умирать не собиралась и завещание не оформила. Люся буквально оказалась в тюрьме, где ее все время унижали. Единственной радостью было общение с новой подругой – соседкой Таней, у которой все есть: работа, мужчина, развлечения. Люся пыталась вырваться из теткиной «тюрьмы», найти любую работу, где дадут жилье – лишь бы не возвращаться обратно в деревню. Она искренне верила, что тетка зажилась на этом свете, а с квартирой обманула. Однако постепенно выяснилось, что Пискунова во многом была права. Люся действительно была невежественна, неразвита, безвкусно одевалась, неправильно говорила… Это подтвердил, хотя и намного более деликатно, Сергей из агентства по трудоустройству, в которое она обратилась. Люся поняла, что тетка по натуре – отнюдь не злыдня, а мудрая женщина с хорошим чувством юмора. Она помогла Тане в тяжелую минуту – в пылу одной из многочисленных ссор ее собирался в очередной раз поколотить сожитель Егор. Люся поняла, что Таня совсем не годится в «образцы для подражания»: работа продавщицы была далеко не простой, а ради присутствия мужчины в ее жизни она постоянно терпела унижения. До Люси, наконец, дошло, что, чтобы чего-то добиться в жизни, надо все-таки получать образование. Она начала брать с Пискуновой пример, они нашли общий язык. Но Пискунова смертельно обиделась, когда Сергей подобрал Люсе работу в хосписе, и она ушла «из сиделок». Поработав в хосписе, Люся быстро повзрослела. Она решила учиться на врача. С помощью Сергея Люся помирилась с теткой и отказалась от претензий на квартиру. Она поняла, что хорошие отношения с родственницей для нее важнее. А материальные блага она заработает сама.



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