Сюжет

Истории людских судеб и самых прекрасных мест! Сибирь – планета на планете. У нее своя гравитация, свои законы и свой президент по имени Природа. В этой аудиокниге собраны голоса писателей и не только писателей – тех, кто родился, вырос на этой уникальной земле или шагнул к ее тайнам. Здесь открывается Сибирь – живая, дышащая, страшная, странная, огромная и все еще незнакомая. «Люди Сибири – упрямые люди. Просторные. У каждого Сибирь своя. Эта книга возможна во множестве томов». Сергей Шаргунов Составители Сергей Шаргунов и Роман Сенчин. Автор идеи Илья Кочергин. Авторы: Василий Авченко, Андрей Антипин, Алена Бабенко, Ирина Богатырева, Иван Вырыпаев, Олег Ермаков, Дмитрий Захаров, Наталия Клевалина, Илья Кочергин, Татьяна Лазарева, Василина Орлова, Евгений Попов, Ярослава Пулинович, Андрей Рубанов, Роман Сенчин, Михаил Тарковский, Андрей Филимонов, Сергей Шаргунов.



Сибирь: счастье за горами слушать на видеосервисе Wink.