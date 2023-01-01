Сибирь: счастье за горами. Олег Ермаков,Иван Вырыпаев,Андрей Рубанов,Сергей Шаргунов,Евгений Попов,Роман Сенчин,Алена Бабенко,Наталия Клевалина,Ирина Богатырева,Василина Орлова,Василий Авченко,Илья Кочергин,А�ндрей Филимонов,Татьяна Лазарева,Андрей Антипин,Михаил Тарковский,Дмитрий Захаров,Ярослава Пулинович (книга, 2020) слушать онлайн
Сюжет
Истории людских судеб и самых прекрасных мест! Сибирь – планета на планете. У нее своя гравитация, свои законы и свой президент по имени Природа. В этой аудиокниге собраны голоса писателей и не только писателей – тех, кто родился, вырос на этой уникальной земле или шагнул к ее тайнам. Здесь открывается Сибирь – живая, дышащая, страшная, странная, огромная и все еще незнакомая. «Люди Сибири – упрямые люди. Просторные. У каждого Сибирь своя. Эта книга возможна во множестве томов». Сергей Шаргунов Составители Сергей Шаргунов и Роман Сенчин. Автор идеи Илья Кочергин. Авторы: Василий Авченко, Андрей Антипин, Алена Бабенко, Ирина Богатырева, Иван Вырыпаев, Олег Ермаков, Дмитрий Захаров, Наталия Клевалина, Илья Кочергин, Татьяна Лазарева, Василина Орлова, Евгений Попов, Ярослава Пулинович, Андрей Рубанов, Роман Сенчин, Михаил Тарковский, Андрей Филимонов, Сергей Шаргунов.
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ЖанрыСовременная проза
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Авторы и чтецы книги «Сибирь: счастье за горами. Олег Ермаков,Иван Вырыпаев,Андрей Рубанов,Сергей Шаргунов,Евгений Попов,Роман Сенчин,Алена Бабенко,Наталия Клевалина,Ирина Богатырева,Василина Орлова,Василий Авченко,Илья Кочергин,Андрей Филимонов,Татьяна Лазарева,Андрей Антипин,Михаил Тарковский,Дмитрий Захаров,Ярослава Пулинович»
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Алена
Бабенко
- АААвтор
Андрей
Антипин
- АРАвтор
Андрей
Рубанов
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Андрей
Филимонов
- ВААвтор
Василий
Авченко
- ВОАвтор
Василина
Орлова
- ДЗАвтор
Дмитрий
Захаров
- ЕПАвтор
Евгений
Попов
- ИВАвтор
Иван
Вырыпаев
- ИКАвтор
Илья
Кочергин
- ИБАвтор
Ирина
Богатырева
- МТАвтор
Михаил
Тарковский
- НКАвтор
Наталия
Клевалина
- ОЕАвтор
Олег
Ермаков
- РСАвтор
Роман
Сенчин
- СШАвтор
Сергей
Шаргунов
- ТЛАвтор
Татьяна
Лазарева
- ЯПАвтор
Ярослава
Пулинович
- ААЧтец
Александр
Аравушкин
- АДЧтец
Алексей
Данков
- ВПЧтец
Вадим
Прохоров
- ВСЧтец
Воронецкий
Станислав
- ЕДЧтец
Елена
Дельвер
- ЮБЧтец
Юлия
Бочанова