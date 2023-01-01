Сиамские близнецы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Сиамские близнецы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Сиамские близнецы. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Татьяна и Николай Демины влюбились друг в друга еще в школе, после ее окончания сразу поженились, и вскоре у них родился сын Антон. Долгие годы в семье было полное взаимопонимание, Татьяна и Николай сами называли себя сиамскими близнецами. Но вот, спустя тринадцать лет, Татьяна с ужасом осознала, что ее муж не просто влюбился в другую, а готов оставить семью. Она тщетно пыталась объяснить Николаю, что это затмение, возможно, он просто «не догулял» в свое время. И тогда Татьяна договорилась с Антоном, что за небольшие поощрительные суммы на покупку фотоаппарата он будет разыгрывать перед отцом неуспеваемость в школе, болезни и даже уход из дома. Антон исправно следовал указаниям матери, чтобы родители были «счастливы вместе». На фоне возникших «проблем» с сыном Николай так и не решился на уход из семьи, хотя и продолжал встречаться со своей молодой возлюбленной Дашей. Измученная невниманием мужа Татьяна неожиданно встречает бывшего одноклассника Диму, который еще в школе был в нее влюблен. Дима недавно развелся, и его чувства к Татьяне вспыхнули с новой силой. Он предлагает ей серьезные отношения, и Татьяна, наконец, отпускает Николая. Однако тринадцатилетний Антон не понял, почему мать больше не борется за папу и вместо этого навязывает ему потенциального отчима. Антон решил сам вразумить родителей, и с помощью фотомонтажа изготовил фотографию, на которой мамин кавалер Дима и любовница папы Даша запечатлены вместе. Обман вскоре раскрылся, и Антону крепко досталось. И тогда, видя, как несчастливы родители, Антон на самом деле уходит из дома. Татьяна и Николай переживают несколько дней и ночей отчаяния и страха. Николай признается Татьяне, что тоже выдавал Антону небольшие суммы денег. Он отводил Антона в развлекательный центр, а сам в это время встречался с Дашей, т.е. сын служил им прикрытием. К счастью Антон возвращается домой, и перед его родителями встает вопрос: как им жить дальше? Совместные острые переживания помогают осознать Татьяне и Николаю, как не правы они были, манипулируя ребенком. В итоге они понимают, что действительно могут быть счастливы только друг с другом.

Сиамские близнецы слушать на видеосервисе Wink.

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