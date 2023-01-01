«Шведский Базовый». Вводная лекция. Дмитрий Петров,Ирина Карлссон (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Дмитрий Петров расскажет об истории и особенностях скандинавских, или северогерманских, языков. Почему у этих языков такое необычное звучание? Правда ли, что островные языки группы отличаются от материковых? В каком веке скандинавы отказались от рун? «Представляю вам курс шведского языка по �моей методике. Мы начнём с лекции об истории и особенностях скандинавских языков. А сам курс проведёт Ирина Карлссон, писатель из Швеции и прекрасный педагог. Скандинавские языки отличаются сложной для носителя русского языка фонетикой. Однако если вы владеете английским или немецким, у вас почти не будет проблем со словарным запасом», – Дмитрий Петров



«Шведский Базовый» слушать на видеосервисе Wink.