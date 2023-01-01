Шведская Жанна д’Арк. Ингрид Бергман. Елена Мищенко,Александр Штейнберг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Это рассказ о людях, которые, несмотря на трудности эмигрантской жизни, достигли вершин в своей творческой деятельности и вписали имена в историю мирового кинематографа. В рейтинге Американского института киноискусства «100 величайших звезд кино за 100 лет» Ингрид Бергман (1915-1982) занимает 4-е место. Пережив огромную личную драму, Ингрид не сломилась под тяжестью житейских невзгод, ведь она была по характеру такой же, как истинная Жанна Д’Арк, чью роль она блистательно исполняла. Ингрид – трижды лаурет премий «Оскар» и «Давид ди Донателло», четырежды – премии «Золотой Глобус».



Шведская Жанна д’Арк слушать на видеосервисе Wink.