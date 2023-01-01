Шведская уборка. Новый скандинавский тренд D (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Ваша проблема в том, что у вас слишком много барахла. И пора уже это дело исправить. Начать никогда не поздно! Маргарета Магнуссон является не только автором книги о предсмертной уборке, но и матерью пятерых детей, что, бесспорно, дает ей огромный опыт в устранении любых видов беспорядка. Как бы страшно ни звучало словосочетание «предсмертная уборка», оно несет в себе важную мысль – мы захламляем свое пространство. Спонтанные покупки, одежда, кухонная утварь, поломанные вещи, старые игрушки и книги, статуэтки, сувениры из поездок, старые чеки, ненужные бумаги и много-много барахла – знакомо? Почти у каждого россиянина есть балкон (или гараж), который забит ненужными вещами! В чем же причина: сложившиеся жизненные традиции, менталитет или лень?.. Общество потребления диктует свои правила, а мы можем написать свои! Предсмертная уборка подойдет не только тем, кто собрался переезжать в другую квартиру или даже страну, она подойдет каждому из нас. Как минимум раз в год необходимо проводить генеральную уборку и избавляться от всего лишнего, тем более это помогает и психологически. Секреты автора помогут справиться с этим легко и поэтапно. В новую жизнь без старых вещей!



Шведская уборка слушать на видеосервисе Wink.