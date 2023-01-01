WinkАудиокнигиШведская спичка и другие рассказы. Антон Чехов
Шведская спичка и другие рассказы. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Нон-фикшн, Учебная и научная литература113 мин12+
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Сюжет
За свою короткую жизнь Антон Павлович Чехов создал около 300 различных произведений: очерков, рассказов, повестей, пьес, многие из которых стали классикой мировой литературы и переведены более чем на сто иностранных языков. В этом сборнике вас ждет аудиоверсия избранных рассказов писателя, как известных, так и незнакомых широкому кругу читателей, но все они, без сомнения, будут интересны поклонникам творчества А.П. Чехова.
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