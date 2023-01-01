Шуры-муры на Калининском. Екатерина Рождественская (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Когда выяснилось, что бабушка Лида снова влюбилась, на этот раз в молодого и талантливого фотокорреспондента «Известий», ни родные, ни ее подруги даже не удивились. Не в первый раз! А уж о том, что Лидкины чувства окажутся взаимными, и говорить нечего, когда это у нее было иначе? С этого события, последствия которого никто не мог предсказать, и начинается новая книга Екатерины Рождественской, в которой причудливо переплелись амурные страсти и Каннский фестиваль, советский дефицит и еврейский вопрос, разбитные спекулянтки и страшное преступление. А еще в героях книги без труда узнаются звезды советской эстрады того времени и, конечно же, красавица Москва, в самом конце 1960-х годов получившая новое украшение – Калининский проспект.



Шуры-муры на Калининском слушать на видеосервисе Wink.