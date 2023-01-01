Шурпа. Станислав Косаренко (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Когда взрослые люди садятся пить, опыт и знание меры позволяют сохранять лицо до конца застолья. Речь течёт плавно, мысли почти не сбиваются и, если бы не пустые бутылки, вы и не подумали бы, что хорошо сидят с обеда. А о чём им говорить, когда давно друг друга знают? Правильно – о том, что вечно и �всегда переменчиво, о женщинах.



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