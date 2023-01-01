Штосс. Аудиоспектакль. Михаил Лермонтов (книга, 2013) слушать онлайн

Сюжет

Повествование в «Штоссе» развертывается вокруг главного героя, художника Лугина. Лугин – наделенный острым, проницательным умом трезвый аналитик, осознающий несовершенство окружающей его действительности, которую он не принимает. Это вместе с тем и человек искусства, одинокий мечтатель, романтически страдающий в поисках недостижимого идеала, наконец являющегося ему в фантастическом образе воздушной красавицы. Такое сочетание в герое очевидно разнородных стихий – трезвого реализма и романтического мечтательства – позволяет автору «Штосса» решать центральную в повести и важнейшую для всего его творчества в целом проблему взаимоотношений стоящего особняком, живущего напряженной внутреиней жизнью героя с тем действительным миром, в котором он существует, при помощи образных средств, принадлежащих поэтике фантастического. «Фантастическое,– писал В. Г. Белинский,– есть предчувствие таинства жизни, противоположный полюс пошлой рассудочной ясности и определенности (…) Фантастическое есть один из необходимейших элементов богатой натуры, для которой счастие только во внутренней жизни» (Бел. Т. IV. С. 98). Автор сценария Наталия Шолохова. Режиссёр Владимир Шведов. Композитор Дмитрий Занин-Черкасов. Звукорежиссёр Андрей Коновалов. Спектакль записан на студии «Vox records» Некоммерческим учреждением культуры «Слово» при финансовой поддержке Федерального агентства печати и массовых коммуникаций. Проект «Театральный фонограф». В главных ролях: Лугин – Валерий Сторожик; от автора – Михаил Янушкевич; старик – Геннадий Фролов. В остальных ролях – Любовь Германова; Анастасия Скорик; Елена Миллиоти; Василий Бочкарёв; Алексей Кузнецов.



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