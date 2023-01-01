Шторм Времени. Юрий Корчевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Если ты угодил в ШТОРМ ВРЕМЕНИ и унесен из наших дней в Московское княжество XV века – учись грести против течения Вечности и жить по принципу: спасение утопающих «попаданцев» – дело рук самих «попаданцев»! Будь готов стать «торговым гостем» и отправиться за три моря, тридевять земель и тридевять веков – сначала в Персию за пряностями, бывшими тогда на вес золота, а затем в Италию за драгоценным венецианским стеклом, Придется тебе сражаться с татарами на Оке и берберскими пиратами на Средиземном море, пережить бури и кораблекрушения, преодолеть пороги и водовороты Времени, чтобы в далекой Флоренции познакомиться с молодым подмастерьем Лео, подсказав тому несколько изобретений и получив в благодарность свой портрет работы нового друга, подписанный: Леонардо да Винчи…



Шторм Времени слушать на видеосервисе Wink.