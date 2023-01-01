Штабс-капитан Рыбников. Александр Куприн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Разгар русско-японской войны. Штабс-капитан Рыбников обивает пороги госучреждений в попытке получить пособие по ранению и как будто невзначай, пытается разузнать последние военные новости. По вечерам он заседает в одном из обшарпанных ресторанчиков и разглагольствует о героизме русских солдат и бездарности военачальников. Громогласный офицер со скуластым лицом и раскосыми глазами привлекает к себе внимание сотрудника одной из петербургских газет и наводит его на мысль, что Рыбников совсем не тот, за кого себя выдает.



Штабс-капитан Рыбников слушать на видеосервисе Wink.