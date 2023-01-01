Шпаргалки для боссов. Жесткие и честные уроки управления, которые лучше выучить на чужом опыте. Тимур Горяев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

На примере конкретных кейсов из собственной практики автор правдиво и иронично разбирает ключевые вопросы предпринимательства: выбор цели и постановку задач, воспитание корпоративных ценностей и определение маркетинговых доминант, выработку стратегии и действия руководителя в постоянно �меняющейся и совсем недружелюбной внешней среде.



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