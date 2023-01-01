Шопоголик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Журналистка Жанна мечтала быть модным обозревателем, но работала в маленькой районной газете. Ее страстью были модные вещи – она не могла равнодушно пройти мимо витрины магазина и постоянно делала необдуманные покупки. Это раздражало её мужа Ивана, врача, зарплата которого не позволяла расточительства. Иван затеял ремонт на даче и не планировал лишних расходов. А Жанна была недовольна тем, что их брак превратился в рутину. После очередной ссоры с мужем Жанна отправилась сдавать покупки обратно в магазин и встретила бывшего возлюбленного Дениса, который теперь владел бутиком модной одежды. Денис пообещал устроить Жанну на работу в модный журнал, с главным редактором которого он был лично знаком. Между Жанной и Денисом завязался бурный роман. В противовес скучному Ивану, Денис был щедрым и романтичным. Вскоре Денис стал уговаривать Жанну развестись с мужем, и уйти к нему. Но Жанна никак не могла решиться на объяснения с Иваном. Жанна постоянно напоминала Денису про его обещание помочь ей с новой работой, но запланированная встреча с главным редактором модного журнала постоянно срывалась в последний момент. Однажды в выходной Иван, вместо того, чтобы пойти с Жанной в театр, уехал на дачу помогать мастерам. Рассердившись, Жанна рассказала мужу о том, что у неё есть другой мужчина. Иван ушёл из дома. Жанна провела ночь с Денисом, опоздала на работу и, после выговора от начальства, уволилась. Жанна настойчиво попросила Дениса выполнить данное ей обещание и помочь с новой работой. Однако Денис объявил Жанне, что он попросту ей солгал. Когда-то в юности Жанна его бросила, после чего Денис провалил сессию и угодил в армию. С той поры Денис перестал верить женщинам и считал Жанну виновницей всех его несчастий. А, случайно встретив снова, решил в отместку разрушить её жизнь. Денис объявил Жанне, что их роман был для него лишь развлечением, и выгнал её. Жанна принялась за поиски новой работы. Теперь она сожалела, что рассталась с верным и надёжным мужем. Жанна поняла, что не любила Дениса, а просто жаждала красивой жизни, которую Иван не мог ей дать. Вскоре она нашла новую интересную работу. Жанна надеялась помириться с мужем, однако Иван объявил, что подаёт на развод. Жанна очень переживала и не знала, как снова завоевать доверие Ивана. Она надеялась, что он сможет её простить и дать ещё один шанс.



Шопоголик слушать на видеосервисе Wink.