Шопоголик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Wink
Аудиокниги
Шопоголик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Шопоголик. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Журналистка Жанна мечтала быть модным обозревателем, но работала в маленькой районной газете. Ее страстью были модные вещи – она не могла равнодушно пройти мимо витрины магазина и постоянно делала необдуманные покупки. Это раздражало её мужа Ивана, врача, зарплата которого не позволяла расточительства. Иван затеял ремонт на даче и не планировал лишних расходов. А Жанна была недовольна тем, что их брак превратился в рутину. После очередной ссоры с мужем Жанна отправилась сдавать покупки обратно в магазин и встретила бывшего возлюбленного Дениса, который теперь владел бутиком модной одежды. Денис пообещал устроить Жанну на работу в модный журнал, с главным редактором которого он был лично знаком. Между Жанной и Денисом завязался бурный роман. В противовес скучному Ивану, Денис был щедрым и романтичным. Вскоре Денис стал уговаривать Жанну развестись с мужем, и уйти к нему. Но Жанна никак не могла решиться на объяснения с Иваном. Жанна постоянно напоминала Денису про его обещание помочь ей с новой работой, но запланированная встреча с главным редактором модного журнала постоянно срывалась в последний момент. Однажды в выходной Иван, вместо того, чтобы пойти с Жанной в театр, уехал на дачу помогать мастерам. Рассердившись, Жанна рассказала мужу о том, что у неё есть другой мужчина. Иван ушёл из дома. Жанна провела ночь с Денисом, опоздала на работу и, после выговора от начальства, уволилась. Жанна настойчиво попросила Дениса выполнить данное ей обещание и помочь с новой работой. Однако Денис объявил Жанне, что он попросту ей солгал. Когда-то в юности Жанна его бросила, после чего Денис провалил сессию и угодил в армию. С той поры Денис перестал верить женщинам и считал Жанну виновницей всех его несчастий. А, случайно встретив снова, решил в отместку разрушить её жизнь. Денис объявил Жанне, что их роман был для него лишь развлечением, и выгнал её. Жанна принялась за поиски новой работы. Теперь она сожалела, что рассталась с верным и надёжным мужем. Жанна поняла, что не любила Дениса, а просто жаждала красивой жизни, которую Иван не мог ей дать. Вскоре она нашла новую интересную работу. Жанна надеялась помириться с мужем, однако Иван объявил, что подаёт на развод. Жанна очень переживала и не знала, как снова завоевать доверие Ивана. Она надеялась, что он сможет её простить и дать ещё один шанс.

Шопоголик слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг