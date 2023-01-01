Шолох. Призрачные рощи. Антонина Крейн (книга, 2022) слушать онлайн

Сюжет

Странные дела творятся в Шолохе, столице Лесного королевства. Дерзкий преступник ведет обратный отсчет, совершая скандальные нападения и оставляя зашифрованные письма. Дети исчезают из Тернового замка – сумрачного приюта, затерянного среди болот. Полынь – лучший детектив Иноземного ведомства – что-то скрывает, а в лесу по ночам танцует призрачный культ… Ловчей по имени Тинави предстоит не только разобраться с этими загадками, но и найти ответы на главные вопросы: о жизни и смерти, честности и любви. Ведь именно от них иногда может зависеть судьба целого королевства. Долгожданная новинка популярного цикла Антонины Крейн «Шолох». Возвращаемся к любимым героям Тинави и Полыни и вновь отправляемся с ними в опасные, но захватывающие приключения. «Призрачные рощи» – часть огромной вселенной Шолоха, но роман можно читать отдельно. Чтобы погрузиться в атмосферу магического мира полностью, следует начинать знакомство с циклом с книги «Шолох. Теневые блики». Тайны, магия, новые герои и старые друзья, расследование дерзких преступлений и неповторимая шолоховская атмосфера, легкая ирония и неиссякаемая любовь к жизни – все это вы найдете в книгах Антонины Крейн.



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