Шоколадные деньги. Эшли Прентис Нортон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Роман, который заставляет смеяться и съеживаться от стыда. После прочтения вы станете считать свою мать ангелом». Oprah Magazine Каково быть дочкой самой богатой женщины в Чикаго 80-х, с детской открытостью расскажет Беттина. Шикарные вечеринки, брендовые платья и сомнительные методы воспитания – у ее взбалмошной матери имелись свои представления о том, чему учить дочь. А Беттина готова была осуществить любую материнскую идею (даже сняться голой на рождественской открытке), только бы заслужить ее любовь.



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