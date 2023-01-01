Шкура. Юлия Волкодав (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Марина из тех, кого принято презрительно называть «шкурами». Девушка, приехавшая в Москву в поисках красивой жизни. В списке её приоритетов деньги и состоятельные мужчины. И никакой любви. Тигран, глава нефтяной компании, устраивает её по всем параметрам, кроме одного – слишком стар для Марин�ы. Современная версия «Красавицы и Чудовища» будет иметь привкус нефти. Но кончится ли она так же, как всем нам известная история?



Шкура слушать на видеосервисе Wink.