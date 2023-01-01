Школьная хрестоматия. Отцы и дети. Иван Тургенев (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Компания «СиДиКом» выпустила проект для школьников – «МР3 Хрестоматия». МР3 Хрестоматия – уникальный проект, созданный в сотрудничестве с опытными преподавателями литературы столичных школ. Проект создан в помощь учащимся и содержит укороченные озвученные версии литературных произведений школьной программы, что позволит в кратчайший срок ознакомиться с творчеством автора и подготовиться к экзаменам. Что может быть острее и трагичнее, чем конфликт самых близких друг другу людей, искренне любящих друг друга? Но, увы, такой конфликт неизбежен всякий раз, когда сталкиваются интересы двух поколений. Наш проект по роману И.Тургенева по-новому раскроет перед вами образ циничного и несчастного Евгения Базарова, который, отрицая все вечные ценности, не находит в себе сил сопротивляться любви и примиряется с самим собой только в смерти. Главы романа."



Школьная хрестоматия слушать на видеосервисе Wink.