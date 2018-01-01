Школа злословия. Ричард Шеридан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Студия «МедиаКнига» представляет аудиокнигу знаменитого британского поэта, драматурга, политика и общественного деятеля Ричарда Бринсли Шеридана – «Школа злословия». Книга прочитана популярной киноактрисой и известной актрисой дубляжа Юлией Тарховой. «Школа злословия» – одна из самых знаменитых пьес, дошедшая до нас из далекого 1777 года и не потерявшая актуальность и по сей день. Пьеса является комедией нравов, высмеивающая поведение, интриги и нравы английского аристократического общество XVIII века. «Школа злословия» была издана многомилионными тиражами, неоднократно экранизирована, выдержала десятки, если не сотни постановок на сценах всего мира, вдохновила многих деятелей искусства в их жизни и творчестве, переведена на большинство языков мира. На счету актрисы Юлии Тарховой роли в российских и советских культовых фильмах «Завтра была война (1987)», Тихая застава (1985)", «Зина-Зинуля (1986)», «Революцией призванный», «Красная вишня (1995)», и дублирование в десятках лент, в том числе и в таких бестселлерах, как «Шпионский мост (2015)», «Номер 44 (2014)» и многих других. Слушаем, лайкаем, активно комментируем! ) ©



Школа злословия слушать на видеосервисе Wink.