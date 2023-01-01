Школа пепла. Виталий Зыков (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Магический дар обретён, нужные навыки получены, над головой больше не висит «правило одного года», а враги и недруги не дышат в затылок. Казалось бы живи да радуйся! Но нет, по воле Тёмной Канцелярии Малк покидает метрополию и направляется в Школу Пепла. Место с очень длинной историей и весьма пугающими Мастерами. И разумеется всё опять идёт не по плану…



Школа пепла слушать на видеосервисе Wink.