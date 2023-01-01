Школа Лысой горы. Мой прекрасный директор. Валентина Елисеева
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Школа Лысой горы. Мой прекрасный директор. Валентина Елисеева

Школа Лысой горы. Мой прекрасный директор. Валентина Елисеева (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Фэнтези807 мин16+

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Сюжет

В каждой сказке лишь доля сказки. Баба Яга, Кощей Бессмертный, русалки – оказывается, вполне реальные персонажи, и то, что нынешнее поколение людей не верит в их существование, ничуть не мешает им спокойно жить. Где? У подножия Лысой Горы, само собой! Вампиры, ведьмы, оборотни – кого там только нет! А главное – есть школа, в которой учатся очень необычные дети. А в школу приезжает самая обычная молодая учительница, которую врачи уже предупредили, что у нее вполне может быть наследственная шизофрения… Это сказка о реальной жизни российской глубинки и ее провинциальном своеобразии, немного о шпионах и о занятиях современной нечистой силы. И о том, как неразумно влюбляться в нечисть. Роман завершен, но возможно, у истории его героев когда-нибудь будет продолжение…

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Фэнтези

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