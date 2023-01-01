Школа бабок-ежек. Лада Кутузова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сборник юмористического и романтического фэнтези. Современная школа бабок-ежек: чему учат будущих бабок-ежек, и можно ли там встретить прекрасного принца? Стоит ли любовь самого замечательного мужчины короны волшебного королевства? Может ли говорящий кот заменить маму и сделать вместе с ребенком домашние задания? Читайте эти и другие рассказы в сборнике Лады Кутузовой «Школа бабок-ежек».



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