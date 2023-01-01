Шинель. Николай Гоголь (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Титулярный советник Акакий Акакиевич очень любил свою работу и выполнял ее качественно и добросовестно. И все же не только должность, но и жалование его были самыми низкими в департаменте. Чиновник вынужден был экономить на всем. Однажды он заметил, что его старая шинель совсем износилась и пришла в негодность. Он отнес ее портному, но тот отказался ее перешивать и Акакий Акакиевич, еще больше урезав свои расходы принялся копить деньги на новую шинель. Так же не пропустите ранее вышедшие аудиокниги Н.В. Гоголя: «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Мертвые души», «Ревизор», «Вий», «Тарас Бульба», «Портрет», «Нос», «Коляска».



Шинель слушать на видеосервисе Wink.