Шинель. Николай Гоголь
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Шинель. Николай Гоголь

Шинель. Николай Гоголь (книга, 2010) слушать онлайн

2010, Аудиокнига
Классика, Русская литература6+

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Сюжет

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» открывает неисчерпаемую тему «маленького человека» в русской литературе. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич безответно сносит лишения и насмешки окружающих. Нелепый, бесправный, смешной человек мечтает о «чуде» – новой шинели! Именно она занимает все его мысли и становится смыслом жизни.

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