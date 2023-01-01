Шинель. Николай Гоголь (книга, 2010) слушать онлайн

Сюжет

Повесть Н.В. Гоголя «Шинель» открывает неисчерпаемую тему «маленького человека» в русской литературе. Мелкий чиновник Акакий Акакиевич безответно сносит лишения и насмешки окружающих. Нелепый, бесправный, смешной человек мечтает о «чуде» – новой шинели! Именно она занимает все его мысли и с�тановится смыслом жизни.



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