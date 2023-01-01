Шинель + лекция Дмитрия Быкова. Николай Гоголь (книга, 2018) слушать онлайн

Сюжет

Студия АРДИС предлагает вашему вниманию повесть «Шинель» Николая Васильевича Гоголя в исполнении Дмитрия Быкова – талантливого современного прозаика, поэта, публициста и литературоведа. «Шинель» – одна из петербургских повестей Гоголя. Она вошла в историю русской литературы как «манифест социального равенства и неотъемлемых прав личности в любом её состоянии и звании». Французский дипломат, писатель-путешественник, историк литературы, член Французской академии Эжен-Мельхиор де Вогюэ в статье 1885 года писал: «Все мы вышли из гоголевской шинели». В аудиокнигу также включена лекция – увлекательный рассказ Дмитрия Быкова о только что прочитанной повести.



Шинель + лекция Дмитрия Быкова слушать на видеосервисе Wink.