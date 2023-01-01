Шейх Мансур. Анатолий Корнелиевич Виноградов (книга, 2020) слушать онлайн
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Сюжет
Согласно различным историческим источникам Шейх Мансур являлся одним из видных деятелей кавказской войны конца XVIII века. Настоящее имя его было Ушурма, родился он в Алды, в Большой Чечне. История как его самого, так и проповеданного им учения до сих пор до конца не выяснена. Но вот что доподлинно известно: от Мансура потерпел поражение в 1785 году полковник Пьери с отрядом отборных войск. Следом, город Битлиса с двадцатитысячным населением открыл ворота Мансуру, высокорослому, чернобородому мужчине, в белой одежде суфия, черноглазому, стройному, с горбатым носом, худым, бледным лицом, горящими глазами и «речью, которая жгла, как уголь». А с ним было всего 96 человек, и укрепленный город сдался ему без боя!!! Отсюда начало его славы!!! А умер он в Соловецком монастыре, после того как был взят в плен уже в 1791 году. Так кем же на самом деле был этот загадочный человек? Ответ вы найдете в аудиокниге Анатолия Виноградова «Шейх Мансур». 1782-1791 гг.
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