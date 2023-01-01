Шейх Мансур. Анатолий Корнелиевич Виноградов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Согласно различным историческим источникам Шейх Мансур являлся одним из видных деятелей кавказской войны конца XVIII века. Настоящее имя его было Ушурма, родился он в Алды, в Большой Чечне. История как его самого, так и проповеданного им учения до сих пор до конца не выяснена. Но вот что доподлинно известно: от Мансура потерпел поражение в 1785 году полковник Пьери с отрядом отборных войск. Следом, город Битлиса с двадцатитысячным населением открыл ворота Мансуру, высокорослому, чернобородому мужчине, в белой одежде суфия, черноглазому, стройному, с горбатым носом, худым, бледным лицом, горящими глазами и «речью, которая жгла, как уголь». А с ним было всего 96 человек, и укрепленный город сдался ему без боя!!! Отсюда начало его славы!!! А умер он в Соловецком монастыре, после того как был взят в плен уже в 1791 году. Так кем же на самом деле был этот загадочный человек? Ответ вы найдете в аудиокниге Анатолия Виноградова «Шейх Мансур». 1782-1791 гг.



Шейх Мансур слушать на видеосервисе Wink.