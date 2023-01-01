WinkАудиокнигиШествие с ума. Михаил Стригин
Шествие с ума. Михаил Стригин (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Современная проза300 мин16+
Сюжет
Книга повествует о людях, стремящихся изменить свою жизнь – и меняющих себя, ибо нельзя начать жить по-новому, оставшись прежним. О людях, перерастающих собственные былые границы, казавшиеся несокрушимыми. О тех, кто не побоялся пойти навстречу неизвестному. Здесь нет рецептов, пригодных для �всех, зато есть герои, чья судьба может помочь осмыслить что-то в своей жизни. Реальность, кажущаяся фантастикой, и фантастика, могущая стать реальностью,– таков новый сборник рассказов Михаила Стригина «Шествие с ума».
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