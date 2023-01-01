Шестерка воронов. Ли Бардуго (книга, 2016) слушать онлайн

Сюжет

Вселенная гришей становится шире и открывается в новых потрясающих подробностях! Опасные приключения, головокружительные пейзажи, жуткие монстры и древняя магия. Каз Бреккер никогда не снимает черных перчаток. Но, если не хочешь стать ужином для акул, не спрашивай его, почему. Никому не известно, где его семья, откуда он пришел и почему остался в Кеттердаме. Зато он знает обо всех и все. Бреккер – правая рука главаря одной из самых влиятельных банд в городе. Казино, бордели, нелегальная торговля – его стихия. А еще шантаж, грабеж и, если понадобится, хладнокровное убийство. Но все это мелочи по сравнению с новым заказом. На кону – баснословные деньги и… секрет, который может уничтожить одни народы и возвеличить другие. Какие именно – теперь зависит от Каза и его команды. Шестерых «воронов», которым нечего терять кроме надежды. Это дело объединит их. Лучшего стрелка банды Отбросов и новичка, который не умеет держать пистолет в руках. Соблазнительную чародейку, умеющую с помощью магии взрывать сердца, и безжалостного охотника на таких, как она. Юную гимнастку из самого известного публичного дома во всей Керчии и Каза Бреккера, способного без тени сомнения вырвать глаз предателю. Им предстоит один путь, но у каждого своя цель…



Шестерка воронов слушать на видеосервисе Wink.