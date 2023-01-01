Шесть цифр. Владарг Дельсат (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Таурис – уникальный мир, который создал себя сам. Здесь действуют свои беспощадные законы. Демиурги бессильны перед миром Таурис – они могут только наблюдать…Лира и Виктор – одаренные, обладающие магическими способностями. Их судьба определена с рождения. Оставленные и преданные собствен�ными семьями, они теперь просто подопытные зверушки. Двое даже не подозревают, какое испытание ждет их впереди. И кто знает, смогут ли они сохранить человечность в нечеловеческих условиях?Головная книга цикла «Миры Таурис».



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