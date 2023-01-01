Шесть дисциплин прорывного обучения. Как превратить обучение и развитие в бизнес-результаты. Рой Поллок, Эндрю Джефферсон, Кэлхун Уик. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Шесть дисциплин прорывного обучения» — книга, написанная практиками для практиков. Она снимает «проклятые» вопросы о корпоративном обучении: чему учить? Как учить? Как обеспечить внедрение полученных знаний? Кто отвечает за результат? Как понять, не зря ли потрачены время и деньги? Разобравшись с системой «6Д», каждый менеджер сможет понять, как выбирать программы обучения и чего от них ждать. А бизнес-тренеры и сотрудники HR получат надежный профессиональный инструмент, который поможет сделать обучение действительно прорывным.



Шесть дисциплин прорывного обучения слушать на видеосервисе Wink.