Шерлок Холмс против марсиан. Генри Олди (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Через год в Англии закончится викторианская эпоха. Зато никто не знает, когда же придет конец жесточайшей войне миров. Треножники марсиан наступают на Лондон, и лишь под захолустным Молдоном атака пришельцев захлебывается чудесным образом. Кто сумеет расследовать чудо? Ну конечно же, великий сыщик Шерлок Холмс! А далеко от Молдона, в другом времени и месте, в кармане у Влада Снегиря – писателя, который уже десять лет как не пишет – звонит мобильник. Можно сказать, труба зовет! Встречайте новый роман Г. Л. Олди «Шерлок Холмс против марсиан»!



Шерлок Холмс против марсиан слушать на видеосервисе Wink.