Шепот мертвых. Саймон Бекетт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Неужели идеальное преступление все-таки существует?… В охотничьем домике, затерянном в горах штата Теннесси, совершено чудовищное преступление. Опытный судмедэксперт Дэвид Хантер, приглашенный на место преступления в качестве консультанта, констатирует поразительный факт: преступник не оставил ни единой улики! Затем появляются новые жертвы, и Хантер осознает, что изловить убийцу будет невероятно сложно. Ведь тот, судя по всему, в совершенстве изучил методику проведения современной судмедэкспертизы! Снова и снова маньяк ускользает от полиции и ФБР, идущих за ним по следу. Похоже, убийца смеется над ними, уверенный в своей способности совершать идеальные преступления. Неужели маньяк уйдет от возмездия? Дэвид Хантер не намерен сдаваться!© Hunter Publications Limited, 2009 © Перевод. О.Г. Косова, 2011 ©



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