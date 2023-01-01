Шепот. Линетт Нони (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Джейн Доу верит. Верит, что она – аномалия, единственная в своем роде. Это очень дорого ей обошлось: «Ленгард», секретное правительственное учреждение, третий год держит ее взаперти ради своей таинственной программы. Строгий режим, круглосуточное наблюдение, изнурительные тренировки, десятки болезненных экспериментов. И все это время Джейн Доу молчит, боясь выдать свое настоящее имя или проговориться о своей способности. Но однажды ей открывается вся правда о программе «Ленгарда»: именно аномальность Джейн Доу лежит в основе чудовищного заговора. И одно ее неверное слово, даже сказанное шепотом, может привести к катастрофе. Джейн Доу придется выбрать, кому доверять, и отчаянно надеяться, что этот выбор не станет последним в ее жизни.



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