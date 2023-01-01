Щенок Сид, или Лучший трюк. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Сид, или Лучший трюк. Холли Вебб

Щенок Сид, или Лучший трюк. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.52020, Аудиокнига
Детская литература69 мин6+

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О книге

У девочки Беллы сбылась мечта – родители разрешили ей взять собаку. Белла выбрала щенка Сида – беспородного и очень смешного, с огромными пушистыми ушами. Питомец оказался очень понятливым щенком, ласковым, игривым, так что вся семья его полюбила. Но тут Белла поспорила с одноклассницей и запальчиво пообещала вместе с Сидом участвовать в собачьей выставке. Только до выставки совсем мало времени, Белла – начинающий дрессировщик, а надо разучить с Сидом совершенно сногсшибательный трюк, чтобы поразить судей и получить первое место.

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Жанр
Детская литература
Время
69 мин / 01:09

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