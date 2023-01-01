Щенок Сид, или Лучший трюк. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

У девочки Беллы сбылась мечта – родители разрешили ей взять собаку. Белла выбрала щенка Сида – беспородного и очень смешного, с огромными пушистыми ушами. Питомец оказался очень понятливым щенком, ласковым, игривым, так что вся семья его полюбила. Но тут Белла поспорила с одноклассницей и запальчиво пообещала вместе с Сидом участвовать в собачьей выставке. Только до выставки совсем мало времени, Белла – начинающий дрессировщик, а надо разучить с Сидом совершенно сногсшибательный трюк, чтобы поразить судей и получить первое место.



Щенок Сид, или Лучший трюк слушать на видеосервисе Wink.