Щенок Сэм, или Украденное счастье. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Теперь у Эмили есть щенок золотистого ретривера Сэм! Малыш миленький, непоседливый, и ему интересно все. Поэтому Эмили вместе с Сэмом отправились на занятие по дрессировке. А младший брат девочки придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка подпевать. Ретриверы – умные собаки, и Сэм быстро научился как выполнять команды, так и подтявкивать и подвывать в такт. Однажды случилась беда – Сэм пропал. Оказалось, что в городе орудует банда похитителей породистых собак и щенок стал их жертвой. Эмили решила во что бы то ни стало найти любимца. И вот она почти выследила похитителей… Но как доказать взрослым, что именно эти люди украли Сэма и щенок сейчас заперт у них в доме?



Щенок Сэм, или Украденное счастье слушать на видеосервисе Wink.