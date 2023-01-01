Щенок Сэм, или Украденное счастье. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Сэм, или Украденное счастье. Холли Вебб

Щенок Сэм, или Украденное счастье. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.32020, Аудиокнига
Детская литература64 мин6+

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О книге

Теперь у Эмили есть щенок золотистого ретривера Сэм! Малыш миленький, непоседливый, и ему интересно все. Поэтому Эмили вместе с Сэмом отправились на занятие по дрессировке. А младший брат девочки придумал свои уроки дрессировки и принялся учить щенка подпевать. Ретриверы – умные собаки, и Сэм быстро научился как выполнять команды, так и подтявкивать и подвывать в такт. Однажды случилась беда – Сэм пропал. Оказалось, что в городе орудует банда похитителей породистых собак и щенок стал их жертвой. Эмили решила во что бы то ни стало найти любимца. И вот она почти выследила похитителей… Но как доказать взрослым, что именно эти люди украли Сэма и щенок сейчас заперт у них в доме?

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Жанр
Детская литература
Время
64 мин / 01:04

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