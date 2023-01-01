Щенок Любимчик, или Давай мириться!. Холли Вебб
Wink
Детям
Щенок Любимчик, или Давай мириться!. Холли Вебб

Щенок Любимчик, или Давай мириться!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

9.72020, Аудиокнига
Детская литература70 мин6+

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Сюжет

Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения – из-за игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился прекрасный щенок Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться.

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