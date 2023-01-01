Щенок Любимчик, или Давай мириться!. Холли Вебб (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Близнецы Адам и Джорджия ссорились едва ли не с рождения – из-за игрушек, из-за домашних обязанностей, да мало ли о чем можно спорить. Но мечта у них была общая – собака. И вот в доме появился прекрасный щенок Любимчик. Ласковый, игривый, слегка шаловливый, щенок действительно стал любимцем всей семьи, но его очень расстраивали размолвки между близнецами. Каждый раз, когда Адам и Джорджия начинали препираться, щенок старался от них убежать и где-нибудь спрятаться.



Щенок Любимчик, или Давай мириться! слушать на видеосервисе Wink.