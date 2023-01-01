WinkАудиокнигиЩегол (части 4 и 5, окончание). Донна Тартт
Щегол (части 4 и 5, окончание). Донна Тартт (книга, 2013) слушать онлайн
2013, Аудиокнига
Зарубежная литература, Современная проза969 мин18+
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Сюжет
…Украденная картина стала проклятьем для главного героя. Утянет она его на самое дно или станет той самой соломинкой, которая поможет ему выбраться к свету? Слушайте заключительную часть романа лауреата Пулитцеровской премии Донны Тартт.
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