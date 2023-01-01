Щедрый подарок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Щедрый подарок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Щедрый подарок. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство28 мин16+

Сюжет

Щедрый подарок преподнесла своему женатому любовнику Николаю его бывшая начальница Валентина – завещала ему свою квартиру. Николай повинился перед женой, и Катя оказалась перед непростым выбором: принимать или не принимать злополучное жилье? Вдобавок, в личном дневнике Валентины она прочла, что Валентина надеялась таким образом дать свободу Николаю от «жадной и пошлой мещанки». Искушение было велико: ведь если сдать квартиру, то Кате удалось бы реализовать свою мечту – поехать отдохнуть на Лазурный берег Франции и помочь бедствующей семье своей дочери Жанны. И Катя согласилась. Супруги сдали квартиру, но душевного спокойствия это Кате не принесло. Она по-прежнему сетовала на то, что муж мало зарабатывает. Деньги от сдачи квартиры помогли только семье Жанны, а вот они так и не увидят Лазурный берег. На работе как раз освободилась хорошая должность, и Николай по настоянию Кати занимает ее. Николай честно предупредил жену: новая начальница Лариса тоже имеет на него виды. Однако Катя, посчитав что «бомба два раза в одну воронку не попадает», продолжает мечтать о больших премиальных мужа, на которые она купит путевки во Францию. В результате Николай бросает Катю ради Ларисы. Он, наконец, убедился а «жадности и пошлости» своей жены. Оставшись в одиночестве, Катя встречается с Жанной и понимает, что деньги от сдачи квартиры не принесли счастья и семье ее дочери. Жанна теперь подумывает бросить мужа, которого «содержат ее родители». Катя решает, что квартиру надо передать законной наследнице – дочке Валентины. Сама же она сосредотачивается на помощи семье Жанны. Встретившись с Катей, Николай замечает, как она изменилась. Он тоже убедился, что не может соответствовать «высоким запросам» новой возлюбленной. В итоге, супруги мирятся, мечтая приобрести в профкоме недорогую зимнюю путевку в пансионат «Лазурный» в пригороде.

Щедрый подарок слушать на видеосервисе Wink.

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